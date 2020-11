Quando falamos em grandes talentos do futebol português há nomes que nos vêm logo à cabeça.

Ronaldo, claro, mas também Figo, Quaresma… e Dani. O nome do jogador formado no Sporting e que encantou meio mundo com a camisola do Ajax está quase sempre lá.

Mesmo que não tenha atingido tudo aquilo que o seu potencial prometia. E era tanto.

No dia em que Dani celebra 44 anos, o Maisfutebol recorda o talento malandro, o génio sem formatação e por isso imprevisível, que encantou, mas deixou todos a suspirar por mais.

Veja a compilação feita pela Dugout, parceira do nosso jornal, dos melhores momentos de Dani no Ajax, onde terá atingido o auge de uma carreira que passou também pelo West Ham, Benfica e At. Madrid, além do Sporting.