Manuel Fernandes admitiu ter forçado a saída do Benfica em 2007 para jogar no Everton, ao falhar um jogo pelo encarnados para a Liga dos Campeões e ao treinar ilegalmente durante uma semana no clube de Liverpool.

«As pessoas dentro do Everton sabem disto. Treinei durante uma semana no Everton quando não devia estar lá. Eu era jogador do Benfica e já não estava emprestado ao Everton e o clube podia ter tido grandes problemas», revelou o médio de 36 anos numa entrevista ao Osbructed View, um portal dedicado ao clube inglês.

«Fui contra o meu clube para que o negócio acontecesse. O Benfica foi o clube onde me estreei, o clube que fez de mim profissional, onde estava desde os oito anos e a quem devo tudo, mas fui contra o clube porque queria jogar pelo Everton», disse.

Em 2006/07, Manuel Fernandes esteve cedido ao Everton na segunda metade da época, depois de nos primeiros seis meses ter jogado no Porstmouth, também por empréstimo do Benfica. No final da época teve de regressar ao Benfica, mas não só manifestou o desejo de voltar aos Blues, como, revelou, esticou mesmo a corda ao falhar um jogo para as competições europeias após ter conversado com David Moyes, o então treinador do Everton.

«O Benfica ia jogar para a fase de qualificação para a Liga dos Campeões [n.d.r.: eliminatória com o Copenhaga] e o Fernando Santos não queria que eu saísse e queria que eu estivesse naquele jogo. O David Moyes ligou-me e disse-me: 'Se fizeres este jogo pelo Benfica, eu não vou conseguir inscrever-te na UEFA. E vais ser importante para nós na Europa'. E falhei esse jogo. Foi um grande problema e não ficaram nada agradados no Benfica. Eu tinha bem presente que queria voltar para o Everton, por isso tive de forçar a situação.»

Foi aí que Manuel Fernandes esteve a treinar a tal semana no Everton, mesmo sem qualquer vínculo à equipa inglesa. «Voltei ao Everton e estive a treinar com o plantel enquanto era jogador do Benfica. Tivemos de manter isso em segredo, porque isso não era, obviamente, permitido. Até fecharam os treinos para que ninguém descobrisse que eu estava lá. Estive lá mesmo até ao fim de agosto, à espera que resolvessem a situação», relatou.

Manuel Fernandes, que admitiu ter sido contactado na altura por telefone por Sven Goran Eriksson para rumar ao Manchester City, acabou por não seguir para Liverpool, mas sim para o Valência, e em definitivo, a troco de 18 milhões de euros, mas só com metade deles a darem entrada nos cofres da SAD encarnada. Meio ano depois, curiosamente, o médio, então com 22 anos, acabou por ser emprestado pelo emblema espanhol ao Everton.