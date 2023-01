Já há data para a estrela de Cristiano Ronaldo com a camisola do Al Nassr: será a 22 de janeiro, frente ao Al Ittifaq. A garantia foi deixada pelo técnico, Rudi Garcia, que visitou o acampamento do Rali Dakar e ofereceu uma camisola do português ao compatriota Sébastien Loeb.

«Não será no próximo jogo, frente ao Al Shabab, que é um grande jogo, pois está castigado. Será frente ao Al Ittifaq, em casa, a 22 de janeiro», revelou o técnico francês, que não inclui, nestas contas, o particular que o Paris Saint-Germain vai fazer com um misto de jogadores do Al Nassr e do Al Hilal.

«Isso não será com a camisola do Al Nassr. Será um misto de duas equipas. Para o desenvolvimento do futebol saudita, para ver o Paris Saint-Germain e os seus grandes jogadores, será algo positivo. Mas temos um jogo de campeonato três dias depois. Mas não é grave. O importante é vermos o foco que a Arábia Saudita está a colocar no desporto e no futebol em particular», acrescentou.

«A única coisa que desejo é que o Ronaldo reencontre o prazer de jogador, volte a sorrir. Nos últimos meses, entre Manchester, a seleção portuguesa e a vida pessoal, não teve tempos fáceis. Se encontrar o prazer de jogar já será um objetivo alcançado», referiu ainda Rudi Garcia.

O técnico do Al Nassr comparou a mudança do português para a Arábia Saudita à transferência de Pelé para o Cosmos, dos Estados Unidos, e destacou o impacto que Ronaldo teve nas redes sociais do clube.

«Ele está bem fisicamente, como esperava. Os grandes campeões são os mais fáceis de treinar. Ele inseriu-se bem no grupo. Tivemos a oportunidade de vê-lo brincar e sorrir com os colegas. Mesmo sem a possibilidade de jogar, esteve connosco no balneário, festejou o golo enquanto fazia bicicleta. Ele quer ganhar, é um vencedor», concluiu.