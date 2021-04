Diogo Jota é um dos nomes do momento no futebol europeu. Pode parecer uma afirmação exagerada num primeiro momento, mas que ganha sentido se atentarmos no impacto que o jogador tem tido no Liverpool e na seleção nacional.

Depois de ter estado lesionado durante alguns meses – com uma lesão que surgiu quando estava a ser o grande destaque do Liverpool – Jota voltou à competição e foi protagonistas das últimas duas vitórias da equipa de Klopp.

O português, de 24 anos, marcou o golo da vitória (1-0) dos reds sobre a sua antiga equipa, o Wolverhampton. E no último fim de semana, entrou aos 61m para abrir o marcador três minutos depois frente ao Arsenal e ainda bisou, no triunfo por 3-0.

Pelo meio, não esqueçamos, marcou três golos pela seleção de Portugal, nos jogos de apuramento para o Europeu.

Ora, tudo isto para justificar que o Liverpool Echo tenha ido em busca das origens do jogador de Gondomar, que chegou à Liga pelo P. Ferreira.

E quem recebeu o jovem Jota nos castores, então na equipa de sub-19, foi Vasco Seabra, atual treinador do Moreirense. Foi com ele que o jornal de Liverpool falou e de quem ouviu que o convívio com Cristiano Ronaldo está a ajudar Diogo Jota a crescer como jogador.

«O Jota sempre gostou muito do Ronaldo, já quando jogava no P. Ferreira. E nunca falei com ele sobre isso, mas acredito que ele veja a ambição de Ronaldo a querer sempre ser melhor e a melhorar em tudo, a treinar e pense: 'se ele é assim, tenho de fazer o mesmo para me tornar melhor'», aponta Vasco Seabra.

«Acho que para a personalidade do Jota, que nunca gosta de perder, conviver de perto com Ronaldo na seleção o está a ajudar a crescer e evoluir. Porque o Jota também quer sempre ser melhor», conclui.