Bruno Fernandes foi convidado pela BT Sport a "construir" o jogador perfeito. As características apresentadas foram ‘skills’ (capacidade técnica), liderança, velocidade, capacidade de trabalho e finalização.

O internacional português do Manchester United escolheu colegas de equipa, compatriotas e também jogadores que admira desde o início da sua carreira.

Confira as escolhas de Bruno Fernandes:

‘Skills’- Cristiano Ronaldo

«Mais nos primeiros anos da carreira. Ele mudou o seu jogo ao longo dos anos, mas ainda continua a ser dos jogadores mais difíceis de defender no um-contra-um. De todos os jogadores com quem joguei, e também contra os que joguei, acho que é o jogador mais talentoso que vi».

Liderança- Gianluigi Buffon

«Toda a gente no futebol respeita o que Buffon conseguiu fazer na sua carreira. Não é fácil um jogador manter-se tantos anos ao alto nível. Nos últimos 15 ou 20 anos, ele foi o guarda-redes com nível mais alto, com a mesma intensidade e com a mesma qualidade sempre.»

Capacidade de Trabalho – N’golo Kanté

«Acho que seria o jogador que toda a gente escolheria. Ele está em todo o lado. Pressiona o meio-campo, pressiona os avançados, vem de todo o lado. É muito difícil jogar contra ele.»

Velocidade- Marcus Rashford

«Ele tem uma velocidade incrível, com muita qualidade. É difícil correr a alta velocidade e ter a qualidade para fazer a coisa certa, de escolher o ‘timing' de remate, de passe. É dos melhores jovens do mundo e esta é uma das suas melhores qualidades.»

Finalização- Bas Dost

«Um dos melhores avançados com quem joguei. Ele marca muitos golos. Um ano ficou só atrás de Messi na corrida pela bota de Ouro, o que é difícil. Cristiano podia ser também a escolha, mas queria escolher jogadores diferentes».

Inteligência- Andrés Iniesta e Andrea Pirlo

«Dois dos melhores jogadores do mundo que mereciam ter conquistado a Bola de Ouro pelo menos uma vez. Tive a oportunidade de jogar contra eles e vi como foi difícil. Pensam muito rápido, não consegues pressioná-los porque quando o fazes eles já passaram a bola, já fizeram algo diferente, e quando chegas perto deles a bola já lá não está»