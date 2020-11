Luís Castro, treinador português do Shakhtar Donetsk, entende que a sociedade não está a valorizar devidamente a pandemia de covid-19, e revela problemas detetados em três jogadores da equipa ucraniana para deixar um alerta.

«Já disse uma vez que jogar num estádio sem adeptos é jogar num estádio sem alma, o coração não bate. É um ambiente muito gelado, sem emoção, mas a vida é o que é. Infelizmente as pessoas não estão a respeitar um vírus tão perigoso como este. Muito pouca gente tem consciência…», começou por dizer o técnico, na antevisão do jogo da Liga dos Campeões com o Borussia Mönchengladbach.

«Quando olho para os meus dez jogadores infetados… três têm problemas pulmonares e um tem problemas cardíacos. Foi nesse momento que percebi o que se está a passar no mundo. Até aí estava a relativizar. São jogadores com vinte e poucos anos. Quando é ao nosso lado ficamos mais sensíveis. As pessoas continuam a viver como se não existisse vírus. Estanho, pois vejo autocarros cheios, as pessoas sem máscaras na rua, alguns espetáculos com pessoas, e por isso estranho que o futebol esteja sem adeptos, mas as pessoas pouco têm feito para voltar ao futebol em segurança. O mundo está estranho e o futebol também», concluiu Luís Castro.