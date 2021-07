Celso Raposo vai representar nas próximas duas épocas o Lokomotiv de Sófia, histórico clube da Bulgária que regressou este ano à I Liga, após terminar o campeonato do escalão inferior no segundo lugar.

O lateral direito chegou a um acordo de rescisão com o Vestri, da II Liga da Islândia, e assinou por duas temporadas com o clube búlgaro, onde já foi apresentado.

Raposo chega à I Liga búlgara depois de passagens pelo Pinhalnovense, no início da última época, e pelo Cova da Piedade em 2019/20, onde fez onze jogos pela equipa principal na II Liga e três pelos sub-23, antes da interrupção das competições devido à pandemia de covid-19.

A nível sénior, Celso Raposo já representou, também, os espanhóis do Alginet, Tomelloso e Quintanar del Rey, além dos conjuntos portugueses do Fabril, Almancilense e Praiense, onde captou a atenção do Cova da Piedade.