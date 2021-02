O Tottenham de José Mourinho voltou às vitórias na Premier League, e com goleada: 4-0 na receção ao Burnley.

Com apenas uma vitória nas últimas seis jornadas, os «Spurs» conseguiram uma entrada perfeita, já que inauguraram o marcador com apenas 68 segundos de jogo. Son cruzou da esquerda e Gareth Bale apareceu solto na área para o desvio.

Foi apenas a terceira vez que o galês jogou de início da Premier League, mas justificou plenamente esse estatuto. Foi dele o passe longo que lançou Harry Kane para o 2-0, ao minuto 15: o avançado recebeu na esquerda, entrou na área e beneficiou de um ressalto no pé do adversário para enganar o guarda-redes.

À passagem da meia-hora o Tottenham fez o 3-0, com Lucas Moura a recolher uma bola na marca de penálti e a atirar para o fundo da baliza.

Bale já tinha reservado o estatuto de Homem do Jogo, mas confirmou-o com o «bis», ao minuto 55. O galês recebeu à entrada da área, pela direita, puxou para o pé esquerdo e fez a bola entrar junto ao poste mais distante, com um remate forte e colocado.