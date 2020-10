Francisco Trincão chegou ao Barcelona esta temporada, mas já fez amigos no balneário. O médio Pedri confessou que tem uma relação próxima com o português.

«Todos me têm tratado muito bem. Todos me perguntam como estou, se preciso de alguma coisa, mas aquele com quem tenho mais afinidade é o Trincão», admitiu o espanhol ao jornal Mundo Deportivo.

«Quando estávamos a treinar sozinhos por causa da covid estávamos no mesmo hotel», acrescentou.

Apesar dos problemas que afetaram o clube no último verão, Pedri garantiu que o Barcelona tem «um bom grupo» e que Messi o acolheu «muito bem, desde o primeiro dia».

O Clássico entre Barcelona e Real Madrid é já no final de outubro e o médio espanhol promete não tremer.

«Para mim seria mais um jogo, como faço em todas as partidas. Eu imagino que estou no campo a jogar com o meu pai e com o meu irmão. Essa é a melhor coisa que pode acontecer para deixar os nervos de fora e jogar como sei», garantiu.

Com apenas 17 anos, Pedri González já alinhou em três partidas pelos catalães nesta temporada. Na época transata, esteve cedido ao Las Palmas, onde apontou quatro golos em 37 jogos.