O fracasso do apuramento direto para o Mundial 2022 deixou Fernando Santos debaixo de fogo. As críticas ao trabalho do selecionador nacional subiram de tom, mas entre os pares há quem defenda que deve manter-se ao serviço de Portugal.

«Oxalá Fernando Santos esteja na Seleção mais dez anos e conquiste mais títulos. O lugar está muito bem entregue», afirmou Luís Castro em entrevista à Bola Branca, da Rádio Renascença.

Atualmente ao serviço dos qataris do Al-Duhail, Luís Castro admitiu que tem a ambição de ser um dia selecionador nacional. E apenas e só de Portugal, mas garante que isso não é prioritário nesta fase da carreira. «É um objetivo para mim ser treinador de Seleção e não da seleção A, B ou C. (...) Portugal é como uma grelha de Fórmula 1. Não estou nos primeiros lugares e tenho de aceitar. Por essa razão, não olho para isso como uma prioridade da minha carreira. Agora, quem não quer ser selecionador nacional e representar o seu país? Toda a gente quer e eu não fujo à regra», concluiu.