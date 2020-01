Abel Xavier é um dos três candidatos a assumir o cargo de selecionador da Zâmbia.



O sérvio Milutin Sredojevic e o belga Ivan Minnaert, ambos 50 anos, são os outros nomes ainda em avaliação pela federação. A decisão da federação daquele país deverá ser conhecida em breve, segundo apurou o nosso jornal.



De resto, este processo de seleção está a ser conduzido por uma equipa composta por um representante do ministério do Desporto, pela associação de treinadores da Zâmbia e por um especialista da FIFA. Depois de avaliadas 60 candidaturas, a Zâmbia reduziu o número para 20, numa primeira instância, e depois para 12. Agora restam apenas três nomes, sendo um deles o do antigo selecionador de Moçambique.



O interesse da Zâmbia em Abel Xavier começou aquando das duas derrotas sofridas frente aos Mambas da fase de apuramento para o CAN.