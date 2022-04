A Roma de José Mourinho sofreu, mas venceu a Salernitana por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da Liga italiana.

Com Rui Patrício e Sérgio Oliveira de início, os Gialorrossi ficaram em desvantagem aos 22 minutos, quando Ivan Radovanovic atirou fortíssimo de fora da área na sequência de um livre.

A Roma esteve quase o jogo em desvantagem numérica, mas na reta final conseguiu finalmente fazer prevalecer a lei do mais forte diante do último classificado da Serie A.

Carles Pérez, lançado aos 68 minutos, marcou aos 81m através de um remate colocado de fora da área e Smalling assinou a reviravolta ao minuto 85.

Com este resultado, a Roma chega aos 57 pontos e mantém-se firme no 5.º lugar do campeonato.