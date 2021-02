O Liverpool perdeu neste sábado em Leicester, por 3-1, e pode cair para o sétimo lugar da Premier League.

Jürgen Klopp teve de estrear Ozan Kabak a central, naquela que foi a 13.ª dupla utilizada pelo técnico alemão, no eixo da defesa, no campeonato 2020/21. Ricardo Pereira foi titular e jogou a lateral-esquerdo, num incrível duelo com Salah.

Ao intervalo, e após ocasiões das duas equipas, o resultado apontava 0-0.

Uma belíssima assistência de Firmino deu azo ao 0-1 de Salah, mas o Leicester não era terceiro classificado à toa.

James Maddison empatou de livre aos 80 minutos e um erro de Alisson Becker deixou a bola nos pés de Jamie Vardy, que caminhou sozinho para a baliza do campeão e fez o 2-1.

Uma perda de bola de Salah a meio-campo originou o resultado final. Harvey Barnes aproveitou uma transição rápida para colocar o marcador no 3-1.

O Leicester sobe, assim, ao segundo lugar, ainda que à condição.

Já os reds pode ser ultrapassados por Everton e West Ham e caírem de quartos para sextos.