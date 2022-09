Nenhum médio cria mais oportunidades que Sérgio Oliveira nas dez principais Ligas.



Segundo o Comparisonator, um site especialista em avaliação e comparação de desempenho, o internacional português lidera a lista com uma média de 2,14 oportunidades criadas por jogo em comparação com jogadores das dez melhores Ligas europeias.



Em segundo lugar surge Joshua Kimmich, médio do Bayern Munique, que cria em média 1,95 oportunidades por partida enquanto Joey Veerman, do PSV, fecha o top-3 com uma média de 1,79 oportunidades criadas por encontro.



Sérgio Oliveira deixou em definitivo o FC Porto este verão e assinou pelo clube de Istambul. Em sete jogos pelo Gala, o jogador de 30 anos leva um golo e uma assistência.