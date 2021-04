A equipa de andebol do FC Porto falhou o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, ao perder na Dinamarca com o Aalborg por 27-24 na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A derrota por três golos foi igual à vitória dos dragões na primeira mão, tendo valido os golos marcados fora, 29 no caso dos dinamarqueses, contra os 24 dos dragões nesta quarta-feira.

Termina assim a participação portista na prova que, realce-se, foi de grande categoria, como provam os resultados da fase de grupos, diante de algumas das melhores equipas do mundo, lote no qual se pode inserir também o campeão dinamarquês, responsável pela eliminação dos dragões.

De resto, só a três minutos do final o Aalborg conseguiu a primeira vantagem de três golos de que precisava para seguir em frente. O FC Porto liderou o resultado durante grande parte da partida, tanto na primeira como na segunda parte, apesar de ter ido para o intervalo a perder por um golo (10-9).

Destaque no conjunto portista para a exibição soberba do guarda-redes Nikola Mitrevski, que fez 13 defesas, 11 das quais na primeira parte. Já no ataque, o melhor voltou a ser Victor Iturriza, com seis golos.

Refira-se ainda que o guarda-redes da equipa dinamarquesa, Simon Gade, foi o melhor jogador em campo, com 15 defesas.

[artigo atualizado]