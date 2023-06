O Manchester City conquistou pela primeira vez o troféu da Liga dos Campeões e os festejos após o triunfo frente ao Inter de Milão (1-0) foram, como seria de esperar, efusivos.

Pouco tempo depois do final do encontro em Istambul, os elementos mais próximos de jogadores e técnicos do City foram autorizados a pisar o relvado do Estádio Olímpico Ataturk para juntarem-se à festa.

Erling Haaland e a companheira Isabel Haugseng Johansen concentraram atenções, com uma cadeira e várias brincadeiras no centro do terreno de jogo. Inês Degener Tomaz, noiva de Bernardo Silva, também vibrou de perto com o feito histórico do clube inglês.

