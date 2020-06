Pep Guardiola confirmou esta sexta-feira que Leroy Sané não quer renovar contrato com o Manchester City.

Em conferência de imprensa, o técnico dos citizens revelou que o internacional alemão já rejeitou «duas ou três» propostas de renovação e que poderá sair já no final desta temporada.

«Leroy [Sané] rejeitou prolongar o contrato. Toda a gente sabe. Se no final desta época o Manchester City chegar a acordo com outro clube ele pode sair, se não sairá no final do seu contrato [junho de 2021]», disse Guardiola.

Recorde-se que a imprensa internacional tem apontado já há vários meses Sané ao Bayern de Munique.

PEP 💬 Leroy has rejected to extend his contract. Everyone knows. If at the end of the season two clubs agree he can leave, if not he will leave at the end of his contract.



The club offered two or three times and he rejected it.