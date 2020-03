A ciclista portuguesa Maria Martins aumentou, esta quarta-feira, para 34, o número de atletas nacionais já qualificados para os Jogos Olímpicos (JO) de Tóquio 2020, no Japão.

Maria Martins terminou no nono lugar da hierarquia de omnium em ciclismo de pista, garantindo a representação lusa nesta vertente velocipédica, na qual Portugal vai estrear-se nos JO.

No ciclismo, Portugal poderá ainda contar com dois atletas na prova de estrada, devido ao 23.º lugar de Portugal no ranking.

A canoagem é, até este momento, a modalidade mais representada, com sete atletas. Fernando Pimenta (K1 1000m), Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Batista e David Varela (K4 1000m), Teresa Portela (K1 200m) e Antoine Launay (K1 slalom) são os portugueses que vão representar Portugal nas águas nipónicas.

O foco, no atletismo, vai para João Vieira que, aos 43 anos, vai participar pela sexta vez nos JO, tornando-se, assim, o segundo português com mais presenças, a uma do velejador João Rodrigues. Pedro Pichardo, Patrícia Mamona e Evelise Veiga no triplo salto também já têm marcas, além de Carla Salomé Rocha e Sara Catarina Ribeiro, com mínimos na maratona.

Na natação, cinco atletas já conseguiram os mínimos. Alexis Santos e Gabriel Lopes nos 200m estilos, Tamila Holub e Diana Durães nos 1500m livres e Ana Catarina Monteiro nos 200m mariposa, são os nadadores olímpicos lusos.

No equestre, são quatro as vagas garantidas em Tóquio. Nos obstáculos, Luciana Diniz, nona nos JO do Rio de Janeiro, em 2016, garantiu a vaga, ainda que possa não ser a luso-brasileira a ir ao Japão. Assegurados estavam já três atletas na equipa de ensino, vagas conseguidas com a prestação de Maria Caetano, Rodrigo Torres, João Miguel Torrão e Duarte Nogueira no Europeu.

No ténis de mesa, Portugal terá presente a sua equipa masculina na prova coletiva, que venceu o seu grupo nos pré-olímpicos. Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro irão tentar a sua sorte no Japão depois de serem eliminados na primeira ronda pela Áustria no Rio2016. No individual, Marcos Freitas e Tiago Apolónia no masculino, e Fu Yu no feminino, serão os portadores da bandeira portuguesa.

Na vela, Jorge Lima e José Luís Costa garantiram também dois lugares para Portugal, ainda que possam não ser eles a integrar a comitiva portuguesa em Tóquio.

Num regresso às competições olímpicas está o tiro com armas de caça, com João Paulo Azevedo qualificado. Em estreia, vai estar o surf, com Frederico Morais, por ter sido o melhor atleta europeu nos Mundiais de 2019. Na ginástica, vai estar Filipa Martins.

O andebol é uma das modalidades que pode ainda ter Portugal.

Os JO de Tóquio decorrem entre 24 de julho e nove de agosto.