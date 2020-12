A Liga informou que dois jogos da décima jornada da Liga viram os seus horários alterados. Os encontros que sofreram alterações são o Santa Clara-Vitória e o Marítimo-Belenenses.



O organismo presidido por Pedro Proença sublinha que as alterações foram efectuadas após acordo alcançado entre as direções dos emblemas em questão.



O Santa Clara-Vitória vai disputar-se no dia previsto, 21 de dezembro, mas às 20h15 ao contrário do que estava inicialmente previsto (21h00). Por sua vez, o Marítimo-Belenenses, que se iria jogar às 18h45 do dia 21 de dezembro, passa para as 15h00 do dia 19.



O Leixões-Oliveirense, agendado para esta quarta-feira, foi reagendado para o dia 6 de janeiro (18h00).

Os horários da 10.ª jornada atualizados:

Sexta-feira, 18 de dezembro

Portimonense-Famalicão, 20H30 (Sport TV)

Sábado, 19 de dezembro

Marítimo-Belenenses, 15h00

Tondela-Moreirense, 18H00 (Sport TV)

Sporting-Farense, 20H30 (Sport TV)

Domingo, 20 de dezembro

P. Ferreira-Boavista, 15H00 (Sport TV)

Gil Vicente-Benfica, 17H30 (Sport TV)

FC Porto-Nacional, 20H00 (Sport TV)

Segunda-feira, 21 de dezembro

Santa Clara-V. Guimarães, 20H45 (Sport TV)

Terça-feira, 22 de dezembro

Sp. Braga-Rio Ave, 20H15 (Sport TV)