O Governo vai reunir esta segunda-feira, em encontr eletrónico, para fazer um balanço dos últimos três dias em que vigorou o recolhimento domiciliário obrigatório.

Da reunião deverão sair novas medidas, entre elas, poderá avançar a reabertura dos Centros de Ocupação de Tempos Livres que funcionam fora das escolas, para evitar grandes concentrações de pais para ir buscar os filhos.

Entre as novas medidas, estarão também novas regras para vendas de bebidas «ao postigo», que poderão mesmo passar pela proibição. O objetivo, apurou a TVI, é evitar as aglomerações de pessoas a consumir álcool na via pública, depois de as comprarem precisamente à porta de estabelecimentos.

