Fábio Silva é o único português entre os 20 finalistas do prémio «Golden Boy», atribuído pelo jornal italiano Tuttosport.

De recordar que estiveram mais nove talentos portugueses nomeados: Tiago Djaló (Lille), Gonçalo Ramos (Benfica), Pedro Neto (Wolverhampton), Eduardo Quaresma (Sporting), Rafael Camacho (Sporting), Tomás Tavares (Benfica, agora cedido ao Alavés), Romário Baró (FC Porto), Vítinha (antes no FC Porto, agora no Wolverhampton) e Tiago Lopes (então no FC Porto, agora sem clube).

A lista final tem apenas um representante luso, Fábio Silva, que pode assim suceder a João Félix, o vencedor de 2019.

O norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund, tem sido apontado como favorito ao troféu.

