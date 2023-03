Diogo Costa é o jogador mais valioso da Liga Portuguesa, de acordo com a lista atualizada do site especializado Transfermarkt.

O guarda-redes do FC Porto está avaliado em 45 milhões de euros e fica à frente do avançado do Benfica Gonçalo Ramos (40 milhões) e de Pedro Gonçalves (Sporting) e Otávio (FC Porto), ambos avaliados em 30 milhões.

No top-20 Benfica e FC Porto têm sete jogadores cada e são os clubes mais representados. O Sporting tem quatro e o Sp. Braga intromete-se com dois nomes nesta lista dominada pelos três grandes.

