Alberth Elis vai reforçar o Boavista, confirmou o seu representante. O avançado prepara-se assim para deixar os Houston Dynamo, clube onde estava há quatro anos, e experimentar o futebol europeu.



«Alberth Elis viajará quinta-feira e sábado vai realizar os exames médicos, esperamos que tudo corra bem. Estamos muito contentes», referiu Daniel Solís, citado pelo jornal «La Prensa».



O empresário revelou que o internacional hondurenho teve propostas de vários clubes, mas que preferiu rumar a Portugal.



«Clubes de França, Turquia e Escócia mostraram-se interessados, mas decidimos pelo projeto mais sólido e que agradava a todos», contou.



Solís disse ainda que Elis vai assinar por quatro épocas com os axadrezados e lembrou que o apelido do jogador, «La Panterita» é igual ao símbolo do clube.



«O clube é uma pantera e com a imagem de Elis fazem a imagem perfeita. Os fãs vão ficar loucos com os golos e com as arrancadas que ele habitualmente faz. É o casamento perfeito, esperamos que tudo corra bem e que o Elis possa desfrutar», concluiu.