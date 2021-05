O Eintracht Frankfurt contratou João Bernardo Costa, jogador português de apenas 16 anos.

Natural de Coimbra, o médio começou por jogar no Vigor Mocidade e passou depois pelo Pedrulhense e Casa do Benfica de Aveiro, antes de assinar pelo Sport Lisboa e Benfica, clube que representou entre 20017 e 2019.

Nos últimos dois anos esteve vinculado ao Anadia, mas agora assina um contrato de três anos com o Eintracht Frankfurt, numa transferência fechada nas últimas horas pela Sportsbloom (na foto o jogador aparece já com a camisola do novo clube, ao lado do empresário Diogo Correia Henriques).