Pep Guardiola, treinador do Manchester City, revelou em público qual será o próximo destino de Sergio Aguero, que terminou contrato com o clube inglês: o Barcelona.



Em declarações à BBC Sport, Guardiola começou por dizer que ia partilhar um segredo, indicando que o tema estaria fechado, mas acabou por recuar um pouco e dizer apenas que «Aguero está perto de um acordo», com o clube catalão.



«Tenho quase a certeza...se calhar vou revelar um segredo. Talvez ele esteja perto de um acordo com o clube do meu coração, o Barcelona. Vai jogar ao lado do melhor jogador de todos os tempos, Messi, e tenho a certeza que vai gostar e tornar o meu clube cada vez mais forte, com ele no relvado», disse Pep Guardiola.