O mercado encerrou faz esta sexta-feira precisamente uma semana, mas isso não quer dizer que os planteis tenham de estar obrigatoriamente fechados: há vários jogadores que estavam sem clubes antes do encerramento do período de transferências e por isso podem ser contratados a qualquer altura.

Foi assim, alias, que o Benfica há uns anos garantiu o brasileiro Jonas. Já em setembro, após o fecho do mercado, e a custo zero. O avançado tinha rescindido com o Valencia e o Benfica precisava de um avançado. A aposta veio a revelar-se certeiras e Jonas tornou-se fundamental em vários títulos.

Ora nesse sentido, o Maisfutebol apresenta uma lista alargada de vários jogadores que estão livres e que podem ser contratados por qualquer clube português: desde que consigam chegar a acordo com eles, claro. O que lança uma dúvida, gostava de ver algum no seu clube?

Conheça-os a todos na galeria associada a este artigo.