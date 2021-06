O Estrela da Amadora negou a intenção de contratar o médio Joca, que até ao final do mês tem vínculo com o Leixões.

Apesar das notícias que dão conta do interesse no médio formado no Sporting e no Sp. Braga, fonte próxima da SAD garante que o nome do médio de 24 anos não está em cima da mesa para reforçar o plantel tricolor.

O Estrela inicia hoje a pré-época na Reboleira e na próxima semana irá realizar um estágio no Algarve.

A equipa, recém-promovida à II Liga, irá estagiar num complexo na zona de Olhão, entre 9 e 14 de julho.