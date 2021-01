Giannelli Imbula, antigo jogador do FC Porto, está a treinar à experiência no Nantes.

Isso mesmo foi confirmado pelo novo técnico do emblema francês, o antigo selecionador Raymond Domenech, na primeira conferência de imprensa.

«Não nos comprometemos. Peço para ver. A concorrência existe em todos os grandes clubes, e é preciso que seja saudável. É preciso justificar no treino que mereces o lugar. E por vezes é injusto. Mas tem a ver com a concorrência e com um número limitado de vagas. É um jogador que vem à experiência, para ser observado. Eu saberei então, saberemos se é concretizável», respondeu.

Imbula foi contratado em 2015 pelo FC Porto, que pagou um valor-recorde de 20 milhões de euros ao Marselha. O médio fez 21 jogos de dragão ao peito e a meio da época foi logo vendido ao Stoke City, por 24 milhões de euros.

Após 28 jogos pelo emblema inglês foi emprestado ao Toulouse, Rayo Vallecano e Lecce, até que em março do ano passado assinou pelo Sochi, da Rússia.

Está sem clube desde que terminou a ligação ao emblema russo, mas em outubro esteve a treinar no Guingamp, mas acabou por não assinar contrato.

Aos 28 anos procura novo clube.