O Bayern de Munique oficializou, na manhã deste sábado, a contratação de Harry Kane.

O internacional inglês assina contrato válido até 2027 e vai envergar a camisola 9 do emblema alemão.

De acordo com os meios de comunicação social ingleses e alemães, o acordo com o Tottenham contempla o pagamento de 100 milhões de euros, com mais 15 milhões associados a variáveis. Um recorde para o Bayern e para a própria Bundesliga.

«Estou muito feliz por fazer parte do Bayern agora. É um dos maiores clubes do mundo e eu sempre disse que queria mudar e provar que estou no mais alto nível da minha carreira. O Bayern é conhecido pela sua cultura vencedora. É muito bom estar aqui», refere Kane.