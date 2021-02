Bruno Viana é oficialmente reforço do Flamengo.

Tal como o nosso jornal apurou, o defesa-central chega ao mengão por empréstimo do Sp. Braga, até dezembro. A cedência contempla ainda uma opção de compra fixada nos sete milhões de euros.

No emblema do Rio de Janeiro, Bruno Viana, que foi afastado da equipa principal dos bracarenses por falta de compromisso e empenho, vai usar o dorsal número 30.

Cinco anos depois de ter deixado o Cruzeiro - clube onde se formou -, o jogador de 26 anos está de regresso ao Brasil, para jogar ao serviço do Flamengo, que luta atualmente pela revalidação do título de campeão do Brasileirão.