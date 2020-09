Sporting de Braga e Almería chegaram a acordo pelo médio português Samuel Costa, que vai jogar no clube espanhol por empréstimo dos minhotos, na época 2020/2021, confirmou o Maisfutebol.

O acordo pelo jogador de 19 anos, que vai ser treinado pelo compatriota José Gomes no clube da II Liga espanhola, contempla uma opção de compra, não obrigatória.

Samuel Costa, que fez formação no Sp. Braga a partir do escalão de juvenis, após ter jogado na formação do Beira-Mar e do Gafanha, estreou-se na equipa principal dos minhotos na 34.ª e última jornada da I Liga 2019/2020: entrou para a segunda parte, na vitória por 2-1 ante o FC Porto, que valeu o terceiro lugar à equipa então treinada por Artur Jorge.

O médio, que na última época jogou sobretudo entre a equipa B no Campeonato de Portugal e os sub-23 na Liga Revelação, já está a caminho de Espanha.