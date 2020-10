O futebolista mexicano Junior Maleck, que na época 2017-2018 marcou 21 golos em 41 jogos pela equipa de juniores do FC Porto foi condenado a três anos e oito meses de prisão, acusado de homicídio culposo. O jogador que tem contrato com o Santos Laguna terá ainda de pagar uma indemnização no valor de três milhões de pesos, cerca de 120 mil euros.

O caso remonta a junho de 2019, quando Junior Maleck perdeu o controlo do seu automóvel, devido ao excesso de velocidade, e chocou violentamente contra outro carro, causando a morte a duas pessoas.

O acidente ocorreu na avenida Tepeyac, praia de Hornos, em Zapopan, e os relatos policiais da altura referem que Maleck conduzia um Mustang branco e que bateu descontroladamente na traseira de um Chevrolet Aveo, causando a morte aos dois ocupantes.

Veja o momento do acidente: