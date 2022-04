Os preços dos combustíveis deverão cair na próxima semana mais do que o que era expectável nesta quinta-feira.

A cotação do barril de Brent em Londres, mercado de petróleo de referência para o mercado nacional, manteve a tendência de descida ao longo da semana e, segundo as previsões da AWAY, o preço do gasóleo deverá descer 12 cêntimos por litro e a gasolina deverá registar uma descida de 4 cêntimos por litro.

A previsão do preço dos combustíveis, para a próxima semana, não tem ainda em linha de conta os cálculos do governo referente ao valor de IVA a descontar em sede de ISP.