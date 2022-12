Graça Freitas vai deixar a liderança da Direção-Geral da Saúde (DGS).

«Confirma-se que o mandato da diretora-geral da Saúde termina no final do ano, tendo a Dra. Graça Freitas formalizado junto da tutela a sua vontade de não renovar a nomeação. Está assegurada a permanência no cargo até à sua substituição, agradecendo o Ministério da Saúde a disponibilidade demonstrada pela diretora-geral da Saúde no término do seu mandato e todo o empenho e dedicação na liderança da Direção-Geral da Saúde ao longo dos últimos anos, de um modo especial na resposta à pandemia, a maior crise global de saúde pública do último século», lê-se na nota do Ministério da Saúde enviada à CNN Portugal.

Especialista em Saúde Pública, Graça Freitas assumiu o cargo de diretora-geral da Saúde em janeiro de 2018, substituindo Francisco George, que atingiu o limite de idade. Antes, Graça Freitas já desempenhava as funções de subdiretora-geral da Saúde, tendo coordenado o Programa Nacional de Vacinação.

Graça Freitas acabou depois por ser um dos rostos no combate à pandemia de covid-19, juntamente com a ex-ministra da Saúde Marta Temido.

Cinco anos depois, deixa a liderança da DGS.