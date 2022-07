A queda do preço do barril do Brent em alguns dólares ao longo desta semana deverá refletir-se na descida do preço médio do litro da gasolina e do gasóleo na próxima segunda-feira.

O gasóleo deverá registar a maior queda, de cerca de 8 cêntimos por litro, enquanto o litro da gasolina deverá passar a custar menos 3 cêntimos, segundo apurou a TVI/CNN Portugal.

A confirmarem-se estas descidas, o litro de gasóleo deverá passar a custar ligeiramente menos de 2 euros, sendo expectável que a gasolina 95 passe a custar em média 2,07 euros/litro.