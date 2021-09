Já não era segredo, mas agora é oficial: Georgina Rodríguez vai ter um documentário, que estará disponível em breve numa plataforma de streaming.

Foi a própria companheira de Cristiano Ronaldo a revelar imagens da longa-metragem, que acompanhará a vida da modelo de 27 anos, com direito a alguns momentos com o avançado do Manchester United.

De resto, numa das cenas, Miguel Paixão, amigo pessoal de Ronaldo, questiona Georgina sobre um possível casamento. A resposta deixou um desejo no ar. «Casamento? Não. Não depende de mim, oxalá», disse.

Ora veja: