António Oliveira, Domingos Paciência, Mário Jardel, Hulk e Cristian Tello pelo FC Porto.



João Morais, Héctor Yazalde, Pedro Barbosa, Rodrigo Tello e Islam Slimani pelo Sporting.



Uma lista de dez futebolistas que partilham o estatuto de heróis em determinado Clássico entre dragões e leões. Nomes grandes nesta longa história, já com 86 capítulos escritos em partidas para o campeonato nacional jogadas na casa azul e branca.



O saldo é, de resto, totalmente favorável ao FC Porto. Os azuis e brancos somam 48 vitórias e 24 empates, com o Sporting a conseguir até agora 14 triunfos nas visitas ao terreno do dragão.



No século XXI, o Sporting tem apenas duas vitórias registadas. Uma em 2007 e outra em 2016. Destes dois jogos saem, aliás, dois dos dez protagonistas do nosso DOSSIER ESPECIAL: Rodrigo Tello e Islam Slimani.



Nos anos 90 há só uma vitória leonina - março de 1997 - e os anos 80 são completamente pintados a azul e branco. É o mesmo que dizer que nos últimos 40 anos, o Sporting ganhou só três vezes no estádio do FC Porto para o campeonato nacional.



Os restantes 11 triunfos surgiram todos nas décadas anteriores. E ajudaram a construir heróis, naturalmente.



Vale ainda a pena recordar que o primeiro FC Porto-Sporting da I Divisão foi jogado a 3 de março de 1935 e acabou com um 4-2 para os portistas, no Estádio do Lima. O inesquecível Pinga fez um hat trick e Lopes Carneiro completou o score dos azuis e brancos. Manuel Soeiro e Vasco Nunes marcaram para o Sporting.



Viaje pelo nosso DOSSIER ESPECIAL, leia os textos e veja os vídeos desenhados por dez heróis.



É dia de Clássico no Dragão!