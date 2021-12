O Benfica empatou esta terça-feira com o HBC Nantes (33-33), em França, para o grupo B da Liga Europeia de andebol. A formação encarnada está praticamente apurada para os oitavos de final da competição.

Com este resultado, na sexta jornada, os encarnados ficam no segundo lugar, com nove pontos, os mesmos que o líder GOC, da Dinamarca.

O apuramento do Benfica deverá ser assegurado já na próxima ronda, quando receber o TBV Lemgo, da Alemanha.



O Sporting, por seu turno, perdeu por 31-25 no reduto do HC Eurofarm Pelister, na Macedónia do Norte.



Os leões caíram para o terceiro lugar do Grupo D, com sete pontos, mas ainda com as possibilidades de apuramento em aberto.