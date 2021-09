O brasileiro Gabriel Medina venceu e o seu terceiro título da Liga Mundial de Surf (WSL), enquanto a havaiana Carissa Moore tornou-se pentacampeã do mundo, nas finais disputadas em Trestles, nos Estados Unidos (EUA).

Medina superou o compatriota Filipe Toledo por 2-0, com uma pontuação de 16,30 contra 15,70 na primeira bateria, e de 17,53 contra 16,36 no segundo ‘heat’.

Do lado feminino, a também favorita Carissa Moore bateu a brasileira Tatiana Weston-Webb por 2-1, com a sul-americana a vencer a primeira bateria por 15,20 pontos contra 14,06, mas a havaiana a dar a volta à desvantagem, com 17,26 contra 15,60 na segunda, e 16,60 contra 14,20 no ‘heat’ decisivo.