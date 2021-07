O basquetebolista Miguel Maria Cardoso é reforço do Sporting, confirmou este domingo o clube verde e branco.

O base de 28 anos regressa a Portugal depois de, em 2020/2021, ter jogado no Valur, clube da capital da Islândia.

O internacional português, 1.88 metros, já passou pelo FC Porto, pelo V. Guimarães e pelo Benfica em Portugal, tendo ganho um campeonato, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.

No estrangeiro, além do Valur, já passou pelo AJSC Nanterre 92, pelo UJAP Quimper e pelo Berck BC (todos em França), pelos alemães do Karlsruhe e pelos espanhóis do Almansa.