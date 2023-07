O Benfica iniciará a sua participação na Taça Europeia de andebol feminino frente ao SC Ferlach, equipa austríaca. O sorteio da segunda eliminatória definiu que as águias, bicampeãs nacionais, receberão o SC Ferlach no dia 23 ou 24 de setembro, jogando fora de casa a 30 de setembro ou 1 de outubro.

Os 32 vencedores avançam para os 16 avos de final.

Das 64 equipas participantes nesta fase, o Madeira SAD, que teve o melhor desempenho entre as equipas portuguesas na última temporada - chegando aos quartos de final da competição - enfrentará também uma equipa austríaca, o MGA Fivers. O Colégio Gaia fará a sua estreia em casa contra as islandesas do ÍBV, equipa que o Madeira SAD eliminou na última época. O 1.º de Maio iniciará a sua jornada em casa contra as kosovares do Istogu.

Apenas a Academia de Andebol de São Pedro de Sul começará fora de casa, visitando as turcas do Yalikavak SK nos dias 23 ou 24 de setembro, com o segundo jogo a realizar-se no seu pavilhão nos dias 30 de setembro ou 1 de outubro.

A competição seguirá o formato de eliminatórias a duas mãos, culminando na final em maio do próximo ano.