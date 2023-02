O Benfica assumiu a liderança da Liga de basquetebol, à condição, ao bater o Vitória de Guimarães por 100-80, em jogo da 21.ª jornada da 1.ª fase.

Ao intervalo as águias venciam por três pontos (40-37), mas acabaram com uma margem de 20 pontos.

O base norte-americano Aaron Broussard foi o melhor marcador do encontro, com 30 pontos.

Com este resultado o Benfica assume a primeira posição, com 39 pontos, mais um do que o FC Porto, que visita o Lusitânia nesta quarta-feira.

O Sporting, terceiro classificado, com 36 pontos, visita o CAB Madeira.

No outro jogo disputado nesta terça-feira, a Oliveirense derrotou a Ovarense por 69-52.