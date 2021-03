Benfica e Sporting empataram a um golo no dérbi da 26.ª jornada da Liga de futsal.

A jogar em casa, as águias adiantaram-se no marcador mesmo à beira do intervalo, com um golo de Robinho (19m).

Zicky Té fez o empate para o Sporting, ao minuto 29, com um belo trabalho de pivot.

Com este resultado o Sporting mantém os dois pontos de vantagem sobre o Benfica, na tabela classificativa.

RESULTADOS:

- Terça-feira, 16 mar:

Belenenses - Eléctrico, 6-5

- Quarta-feira, 17 mar:

Candoso - Fundão, 4-6

Futsal Azeméis - Sporting de Braga, 0-2

Burinhosa - Leões de Porto Salvo, 2-5

Dínamo Sanjoanense - Modicus, 3-4

Benfica - Sporting, 1-1

- Sábado, 10 abr:

Portimonense - Caxinas, 16:00

- Domingo, 11 abr:

Viseu 2001 - Quinta dos Lombos, 16:30

CLASSIFICAÇÃO:

1. Sporting 26 jogos/ 72 pontos

2. Benfica 26/70

3. Fundão 26/49

4. Leões Porto Salvo 26/48

5. Modicus 26/45

6. Portimonense 25/42

7. Viseu 2001 25/40

8. Sporting de Braga 26/40

9. Eléctrico 26/33

10. Quinta dos Lombos 25/27

11. Caxinas 25/24

12. Futsal Azeméis 25/23

13. Candoso 25/18

14. Burinhosa 25/16

15. Belenenses 23/16

16. Dínamo Sanjoanense 26/8