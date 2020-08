Chris Froome, quatro vezes vencedor da Volta a França, e Geraint Thomas, vencedor em 2018, vão ficar fora da edição deste ano do Tour, revelou hoje a equipa INEOS, que será liderada na prova por Egan Bernal.

A formação britânica esclarece, em comunicado, que Froome vai realizar a Volta a Espanha (Vuelta), entre 20 de outubro e 8 de novembro, e Thomas tem como objetivo a Volta a Itália (Giro), prova que decorre entre 3 e 25 de outubro.

A ausência dos dois britânicos abriu as portas a Richard Carapaz. O equatoriano faz a sua estreia no Tour como número dois do colombiano Egan Bernal, atual campeão da prova.

A INEOS, formação que venceu as últimas sete edições do Tour, vai-se apresentar ainda com o costarriquenho Andrey Amador, o espanhol Jonathan Castroviejo, o polaco Michal Kwiatkowski, o britânico Luke Rowe, o russo Pavel Sivakov e o holandês Dylan van Baarle.