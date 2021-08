Fabio Jakobsen foi o vencedor da quarta etapa da Volta à Espanha em bicicleta. O corredor da Deceuninck-Quickstep foi o mais forte no sprint em ligeira subida, na localidade de Molina de Aragón, batendo Arnaud Démare, da Groupama-FDJ, e Magnus Cort Nielsen, da EF Education-Nippo.

Na geral, não se verificaram alterações no topo da classificação. O líder Rein Taaramae, da Intermarché-Wanty Gobert, caiu e não chegou com o pelotão. No entanto, dado que a queda aconteceu dentro dos últimos três quilómetros, foi-lhe atribuído o tempo do vencedor da etapa.

O estónio lidera com os mesmos 25 segundos sobre Kenny Elissonde, da Trek-Segafredo, e 30 sobre Primoz Roglic, da Jumbo-Visma.

Esta quarta-feira, o pelotão enfrentará a quinta etapa, uma ligação de 184,4 quilómetros entre Tarancón e Albacete.