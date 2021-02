Ricardinho está lesionado e vai ser substituído por Pauleta na convocatória da seleção portuguesa de futsal para os encontros com a República Checa, de qualificação para o Euro2022, agendados para 6 e 9 de março, em Lodz, na Polónia.

O anúncio foi feito pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e acontece depois de o capitão da seleção ter falhad o último jogo dos franceses do ACCS Futsal, sendo substituído pelo jogador do Sporting na concentração da equipa das 'quinas', que arranca neste domingo.

Ricardinho é a segunda grande baixa para estes encontros, depois de Cardinal se ter lesionado com gravidade, devendo ficar afastado da competição durante oito a 10 meses, devido a uma rotura do tendão de Aquiles.

Na campanha de apuramento, Portugal, campeão europeu em título, ainda defrontará a Noruega, num duplo compromisso em abril, com os noruegueses a disputarem ambos os jogos fora, devido à pandemia de covid-19.

Após duas jornadas, a República Checa lidera o grupo 8, com seis pontos, seguida de Portugal, com quatro, e da Polónia, com um, enquanto a Noruega tem zero pontos, por ter falhado os dois jogos em casa dos checos e ter sido penalizada com duas derrotas por 5-0.