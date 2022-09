Erick, jogador do Sporting, citado pela agência Lusa, analisa a vitória sobre o Benfica, na Supertaça de Futsal, através do desempate por penáltis:

«Não sei se o espírito de equipa foi o fator decisivo, mas temos uma alma enorme, isso é uma grande vantagem em relação à maioria das equipas, carrega-nos quando estamos mais em baixo. Foi também o acreditar e a qualidade enorme que temos, nunca saímos do jogo. Fomos um pouco abaixo emocionalmente, mesmo depois do 3-1, mas a forma como continuamos a acreditar e voltamos à vantagem é fruto de muita qualidade.

[Lesão] Felizmente foi só um susto, confesso que me assustei inicialmente e pedi ao Pany para chamar a equipa médica e quer dar uma palavra de apreço à equipa médica do Benfica que estava lá e me ajudou.

Apesar de já termos provado que não é o facto de começarmos a perder que nos tira do jogo, digo que não saímos do jogo quando o que o Benfica conseguiu foi o empate. Digo isto em termos anímicos e de confiança, houve uma quebra inicial, mas obviamente que o Sporting a a ganhar ou a perder, nunca nos vamos abaixo e está aqui a prova.

Há muitos exemplos [da união] que se estiverem atentos conseguem perceber. O Bernardo Paçó é um grande guarda-redes e vai ser dos melhores do mundo. Não jogou o tempo regulamentar, teve o tempo dele e é um dos grandes obreiros desta conquista e deste espírito.»