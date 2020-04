Os efeitos económicos da pandemia do novo coronavírus continuam a revelar-se um pouco por todo o mundo do desporto e por todas as modalidades.

Em Itália, os jogadores do Trissino, emblema de hóquei em patins no qual militam os portugueses Reinaldo Ventura e Diogo Neves, e treinada pelo também português Sérgio Silva, vão intentar processos judiciais para que lhes seja paga a totalidade da época, que terminou de forma prematura há duas semanas, devido à pandemia de covid-19.

Fontes próximas dos jogadores confirmaram esta segunda-feira à agência Lusa que não foi possível chegar a acordo em relação ao pagamento, nem ao valor que estará realmente em dívida para com o plantel, e por isso os atletas irão avançar com diligências de forma a verem os seus salários pagos.

Esta situação decorre do anúncio por parte do Trissino, sexto classificado do campeonato, a 7 pontos da liderança na altura da interrupção da prova, de que não iria pagar os últimos três meses, uma decisão que não agradou a todos. Logo após este anúncio os jogadores ainda propuseram à direção do clube uma redução nos seus salários, mas o clube não aceitou.

De recordar que Reinaldo Ventura vai regressar a Portugal na próxima época, uma vez que já foi anunciado como reforço do Óquei de Barcelos.