Vão ser «cerca de 300 mil espetadores» na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, dia 26 de julho, nas margens do Rio Sena, informou esta quarta-feira o governo francês.

Este número é inferior ao esperado, tendo em conta que em outubro de 2022, Gérald Darmanin, ministro do interior de França, tinha afirmado que estariam 600 mil pessoas.

«A ideia é ter 100 mil pessoas nas plataformas inferiores», com bilhetes pagos, e «mais de 220 mil pessoas nas plataformas superiores», com bilhetes gratuitos, explicou esta quarta-feira Gérald Darmanin no canal público France 2.

De recordar que os Jogos Olímpicos de Paris vão decorrer entre 26 de julho e 11 de agosto.