O português Gustavo Ribeiro, a participar em Tóquio2020 na modalidade de skate, caiu na primeira «run» durante a qualificação para a final da prova de rua dos Jogos Olímpicos e acabou por ficar em oitavo.

O almadense, de 20 anos, esteve fora cerca de dois meses por conta de uma lesão num ombro e só há duas semanas voltou a trabalhar. Neste domingo, uma queda no último exercício do primeiro desafio da final condicionou o desempenho do atleta no resto da prova, na qual praticamente não pontuou no resto dos exercícios.

O quinto classificado do ranking mundial começou com 7,23 pontos na primeira «run» e na segunda voltou a cair, somando 5,82 em 10 possíveis. Nas cinco «trick», fase em que se pontua por manobra, só somou os dois pontos do deslizamento de despedida na última, sem tentar sequer qualquer acrobacia.

O japonês Yuto Horigome, com 37,18 pontos, o brasileiro Kelvin Hoefler, com 36,15, e o norte-americano Jagger Eaton, com 35,35 levaram, respetivamente, o ouro, prata e bronze do Parque de desportos urbanos Ariake. Com problemas físicos, Gustavo Ribeiro sai de Tóquio2020 com um diploma, reservado para os oito primeiros classificados.

Foi uma estreia da modalidade de skate nestes Jogos Olímpicos e Gustavo Ribeiro assegurou o segundo diploma olímpico para Portugal, depois do conquistado no sábado pela judoca Catarina Costa, quinta na categoria de -48 kg.